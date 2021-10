Valognes. Inceste : pour le maire, "quand on est élu, on se doit d'être irréprochable"

Le conseiller régional Rassemblement national (RN) Robert Retout a été mis en examen et incarcéré pour des faits de viols et d'agressions sexuelles sur sa belle-fille âgée de 12 ans, dans la sphère familiale. La victime est scolarisée dans un collège de Valognes. Le suspect a depuis été suspendu du mouvement et du groupe au conseil régional. Le maire de la commune de Valognes, Jacques Coquelin, a eu connaissance des faits par la compagne de Robert Retout, après son interpellation "à son domicile à Yvetot-Bocage mardi 19 janvier". "On est forcément atterré en tant qu'élu de la République par des faits d'une telle monstruosité, parce qu'on se doit d'être irréprochable. Ces faits abjects doivent nous faire réfléchir sur la sincérité des discours, qui se veulent parfois ou trop souvent vertueux, et qui hélas démontrent une vérité bien différente."

Comment libérer la parole des jeunes sur ce fléau ? "Nous menons déjà des actions auprès des jeunes, mais nous allons les amplifier. Je crois qu'il va falloir qu'on se serve de cette malheureuse affaire pour en parler dès maintenant avec les plus jeunes", poursuit le maire.

"Je pense surtout à cette enfant, qui va devoir se reconstruire, et à la compagne de Robert Retout, qui est totalement dévastée, et qui lui avait donné sa confiance", conclut le maire.