Valognes. Un conseiller régional incarcéré pour inceste sur sa belle-fille

En ce mois de janvier, un établissement scolaire de Valognes a signalé au parquet de Cherbourg-en-Cotentin des faits d'agressions sexuelles dont serait victime une élève de 12 ans, déclarant subir régulièrement, et depuis près d'une année, des actes sexuels commis par son beau-père, conseiller régional. Nicolas Bay, président du groupe Rassemblement national au conseil régional, a confirmé à l'AFP qu'il s'agissait de Robert Retout, élu régional et ex-conseiller municipal de Valognes, né en 1944. "Les faits qui lui sont reprochés et qu'il reconnaît en partie sont particulièrement graves. Il a été suspendu immédiatement du mouvement et du groupe au conseil régional", a ajouté le responsable du RN. Le suspect, entendu sous le régime d'une garde à vue, a reconnu partiellement les faits. Déferré au pôle de l'instruction criminelle du tribunal judiciaire de Coutances le vendredi 22 janvier, le suspect a été mis en examen "des chefs de viols (et tentatives) sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime, ainsi que pour agressions sexuelles imposées à un mineur de quinze ans", précise le parquet.

Il a été placé sous mandat de dépôt.

Avec AFP