Caen. Un nouveau Colombus Café aux Rives de l'Orne

Le gérant Ronan Lemerle et les six employés du Colombus Café espèrent que les clients se sentent "dans leur troisième maison". Ils cherchent à y partager "l'esprit coffee-shop", où chacun peut se retrouver dans sa bulle, en consommant une boisson et/ou du sucré ou du salé, entre 7 et 18 heures.