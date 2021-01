Le Tréport. Effondrement d'un mur, une pharmacie endommagée

Un mur de soutien de talus s'est effondré lundi 25 janvier vers 23 h 30, quai François 1er au Tréport. Il a endommagé la partie supérieure d'une pharmacie à proximité. L'effondrement a détruit un plafond et une salle de bains. Il a également rompu une conduite d'eau. Des pompiers spécialistes en sauvetage et déblaiement sont intervenus pour reconnaissance et mise en sécurité des lieux. Les dégâts sont très importants, mais il n'y a pas eu de blessé. La mairie a pris un arrêté de mise en sécurité. Huit employés de la pharmacie se retrouvent en chômage technique, ainsi que deux employés d'un salon de coiffure voisin. Trente pompiers ont été mobilisés pendant presque deux heures sur cette intervention.