Saint-Vigor-le-Grand. Travaux : une coupure d'eau programmée dans la nuit

En raison de travaux de réhabilitation du réseau des eaux usées, une coupure d'eau aura lieu entre 22 heures mardi 26 et 6 heures mercredi 27 janvier, à Saint-Vigor-le-Grand. Plusieurs secteurs d'habitation sont concernés : Boulevard Churchill, du pont de l'Aure jusqu'au magasin But (environ 100 m avant le chemin de la Blètre), Chemin de la Pièce-Vernier, Clos Saint-Martin, Hameau de la Rivière, Impasse du Moulin-au-Daim, Résidence et lotissement La Pigache, Résidence, rue et zone artisanale de l'Abbaye, Route d'Arromanches jusqu'à la résidence des Hauts-Vents (incluse), Route de Courseulles et les Rues de Caugy, de la Croix-Rouge, de Magny, des Bleuets, des Coquelicots, des Sapins, du Grand-Orme, Saint-Sulpice et Vauclin.