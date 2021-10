Lecture. Seine-Maritime, patrimoine insolite : le département sous toutes ses facettes

L'auteur Jean-Marie Roussel est passionné par l'histoire et la géographie. Natif de Dieppe, résidant en pays de Bray, il est également engagé au sein de sa commune de Neufchâtel-en-Bray en tant que conseiller municipal.

Quelles ont été vos précédentes

publications ?

J'ai écrit mon premier ouvrage en 2017 : Ailleurs en Normandie, publié chez Edilivre. Il s'agit d'une chronique des années 1970-1980 dans mon village d'enfance : Les Grandes-Ventes. En 2019, les éditions Sutton, dont la spécialité est le patrimoine des régions de France, ont retenu mon second manuscrit. J'ai donc pu publier Les secrets du Talou dans cette maison d'édition. Le Talou, c'est cette communauté de communes localisée autour de Dieppe. Seine-Maritime, patrimoine insolite est mon troisième livre édité et le second publié chez Sutton.

Quelle est votre vision de la Seine-

Maritime ?

C'est un département à la fois rural, agricole et industriel. La Seine-Maritime, c'est la terre et l'eau : la Seine, la Manche et les champs, les cités et les villages. Mais c'est aussi Rouen et ses beaux monuments, hérités de son statut de seconde ville de France au Moyen-Âge, ou encore Le Havre, qui a su renaître de ses cendres et se composer un patrimoine moderne. On ne peut pas non plus négliger le passé monastique de la vallée de la Seine qui a contribué à façonner le paysage. La Seine-Maritime est depuis toujours une terre de savoir-faire : industrie textile, agriculture, verrerie, pêche, armement naval et commerce maritime. J'ai souhaité aborder ces diverses facettes dans ce livre.

À qui adressez-vous ce livre ?

Quand on rédige un livre, il faut se mettre à la place du futur lecteur. Je n'ai pas voulu l'abreuver de références inutiles, mais je souhaitais simplement partager ma passion. L'ouvrage est illustré et facile à parcourir. J'ai voulu attirer aussi l'attention du lecteur sur le petit patrimoine, à l'écart des grands axes touristiques, comme les grottes des Petites dalles qui sont les seules qui soient ouvertes à la visite dans le département. J'ai eu le plaisir d'apprendre que beaucoup de lecteurs habitant le département ont pu, grâce au livre, découvrir des sites d'intérêt dont ils ignoraient l'existence près de chez eux !

Pratique. Jean-Marie Roussel, Seine-Maritime, patrimoine insolite, éditions Sutton, 24 €