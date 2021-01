Seine-Maritime. Rouen Enigma, une application pour mieux connaître la ville

Norseman Interactive est la société fondée par Jean-Philippe Pelletier et Vincent Salaun. En mettant en commun leurs compétences techniques et leur amour pour le patrimoine rouennais, ils ont déjà donné naissance à deux applications numériques interactives : Rouen Enigma, qui propose une découverte de la ville, ainsi que Rouen impressions, dédiée à l'impressionnisme. Jean-Philippe Pelletier nous en présente le principe.

Comment est né le projet autour de votre application ?

Je suis professeur de Français langue étrangère et, après avoir exercé mon métier à l'Alliance française, j'enseigne à l'INSA du Madrillet et à Unilassale de Mont-Saint-Aignan, deux écoles d'ingénieur de la Métropole. Je sensibilise les étudiants étrangers à la culture en les entraînant dans des rallyes touristiques alternant photos et énigmes. J'imagine ces circuits ludiques depuis quelques années, pour découvrir la ville en s'amusant.

En 2019, j'ai eu l'idée de solliciter mon ami Vincent Salaun, développeur informatique, pour adapter ces circuits en un rallye numérique. Vincent avait déjà eu l'occasion de créer ce type d'appli pour un circuit à Paris. Il savait comment rendre ce jeu attrayant !

Comment se déroule le jeu ?

C'est une application ludique et éducative. On commence le jeu place de la cathédrale, et il faut un peu plus de deux heures pour finir ce rallye. Pour le concevoir, nous avons d'abord identifié les points d'intérêt de la ville, comme l'église Saint-Maclou ou le restaurant la Couronne (photo), puis, devant chacun de ces monuments, nous avons composé une énigme.

Avec une quinzaine de types de jeux utilisés, nous alternons les plaisirs : puzzles, QCM, anagramme, repérage visuel, photo réorientée… C'est une utilisation vertueuse du smartphone car c'est finalement une invitation à quitter l'écran des yeux et à observer plus attentivement notre environnement.

À qui s'adresse l'application ?

Il ne s'agit pas d'avoir des connaissances. L'application est une porte d'entrée numérique vers la culture. C'est ludique et interactif : on apprend par le jeu lui-même. Ces jeux sont basés sur l'observation et la réflexion et chaque chapitre est enrichi d'anecdote sur les monuments et les traditions populaires de Rouen, comme l'histoire de la gargouille ou de la Confrérie des conards.

L'application, qui est aussi accessible en anglais, plaît autant aux familles qu'aux touristes ! Nous avons été heureux de constater que 10 000 personnes ont déjà téléchargé l'application Rouen Enigma et que nous sommes très bien notés par ceux qui l'ont testée. Nous avons le projet de décliner le concept dans d'autres villes de Normandie et à Rouen, sur des thématiques plus spécifiques en lien avec le patrimoine local.

Pratique. Rouen Enigma et Rouen impressions, applications à télécharger gratuitement sur Android et IOS