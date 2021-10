Au Texas, des sapins de Noël au secours des dunes rasées par les ouragans

Chaque hiver, son association "Save our Beach" appelle des centaines de bénévoles à ériger une barrière de dunes à l'aide de sapins de Noël. Il a suffi de cinq mois pour que l'océan engloutisse plusieurs années d'efforts.

En toutes saisons, les habitants de Lake Jackson et de Houston pêchent ou se baignent le long des 37 kilomètres de plages du comté de Brazoria, dont fait partie Surfside Beach. Les dunes du littoral constituent un refuge pour des centaines d'espèces d'oiseaux, des tortues qui viennent y pondre et parfois même des alligators.

Ce samedi, à l'occasion de la "Journée des dunes", Toni Capretta dispense ses consignes aux bénévoles venus commencer leur reconquête de la terre sur la mer.

Courbés, ils fixent au sol 3.000 sapins de Noël ainsi recyclés, à l'aide de pieux en bois non-traité et de ficelles en fibre naturelle.

Saison cyclonique active

Après quelques mois, à force de retenir les grains de sable portés par les vents, les épines et les branches des conifères finissent par être complètement recouvertes.

"C'est une combinaison parfaite", résume Bryan Frazier, directeur du département des parcs du comté de Brazoria qui supervise cette opération depuis 1978. "Ces arbres de Noël vont se décomposer et être utilisés comme fertilisant par la végétation qui poussera dessus."

La technique fonctionne si bien que le comté reçoit régulièrement des demandes de conseils. Ce fut le cas en 2012, après le passage de l'ouragan Sandy sur les côtes du New Jersey et de l'État de New York, à plusieurs milliers de kilomètres d'ici.

Il faut dire que l'érosion du littoral est subie ici de façon très concrète. Les courants marins et l'embouchure de deux fleuves à proximité font de cette côte "une de celles qui connaissent le déclin le plus rapide du Texas", se désole Bryan Frazier.

La barrière bâtie par les bénévoles a joué son rôle en protégeant habitations et route contre des éléments particulièrement déchaînés l'an dernier.

"La saison cyclonique atlantique 2020 a été très active. Trente tempêtes ont reçu un nom. Jamais autant n'ont été enregistrées en une seule saison", explique Phil Klotzbach, un expert des ouragans à la Colorado State University.

Dégâts des tempêtes

Jamais depuis 2008 (et le passage de l'ouragan Ike), la côte n'avait été aussi endommagée. Mais le fait qu'elle ait été loin de tout oeil de cyclone empêche l'activation d'aides fédérales. "Les tempêtes ne nous ont pas frappés directement. Quand c'est le cas, vous bénéficiez de financements de l'Etat", affirme Toni Capretta.

Ce qui a ravagé la côte, ce sont les vagues et les hautes marées causées par quatre tempêtes qui se sont enchaînées à quelques semaines d'intervalle à des dizaines, voire des centaines de kilomètres d'ici. Tout a commencé très tôt, début juin, quand Cristobal a traversé le Golfe du Mexique avant de remonter le Mississippi.

Il s'agit de "la tempête tropicale enregistrée la plus précoce à s'être abattue sur la Louisiane" depuis 1959, d'après le chercheur Phil Klotzbach.

Fin août, c'est un ouragan, Laura, qui heurte la Floride et la Louisiane après avoir tué des dizaines de personnes en Haïti et en République dominicaine.

Mi-septembre, les noms prévus pour les tempêtes de la saison sont épuisés et les météorologistes commencent à décliner l'alphabet grec.

À la fin du mois, la tempête tropicale Beta sévit sur les eaux du Golfe du Mexique avant de se fracasser à 90 kilomètres de Surfside.

Cette longue série noire pour la ville du Texas se termine début octobre par un deuxième ouragan, Delta, qui lui aussi achève sa course en Louisiane.