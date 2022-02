Piétonnisation : la rue Ganterie en voie "d'unification"

Depuis dix jours, des ouvriers s'activent dans sa portion comprise entre la rue des Basnages et la rue Jeanne d’Arc pour gommer définitivement les quelques places de stationnement désormais rendues aux piétons.

Coupée en deux

Il ne s’agit pas d’une opération de piétonnisation pure, mais de semi-piétonnisation, visant à renforcer son attractivité. Cette portion restera toutefois accessible aux véhicules motorisés. Les commerçants attendaient le chantier avec impatience. Terminé, les trois ou quatre voitures ventouses présentes jours et nuits au bord du trottoir.

Désormais, les marcheurs disposent de plus d’espace et la boulangerie et le restaurant japonais en profitent pour installer leur terrasse. "Ce que nous voulions avant tout, résume Michel Bouadana, de la boutique Coralie B., c’était d’unifier la rue Ganterie, coupée en deux par la place du 19 avril 1944". Cette poignée de commerçants espèrent tirer profit de la réputation et de l’attractivité de l’axe piétonnier incontournable.