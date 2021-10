Calvados. "L'objectif est de réaliser 200 vaccins par semaine avec l'unité mobile"

En parallèle aux dix centres de vaccination déployés dans le Calvados pour les plus de 75 ans et les personnes présentant une pathologie à risque, une unité mobile a été lancée à Ouistreham jeudi 21 janvier. Avec toujours un médecin à bord et sur des demi-journées, elle se déplace à Condé-en-Normandie cette semaine, avant de poursuivre sa route dans une autre commune éloignée des grandes villes. Alors que Philippe Court, préfet du Calvados, prévoit d'effectuer 5 000 injections hebdomadaires dans le département, il a pour objectif "de réaliser 200 vaccins par semaine avec l'unité mobile".

Au vendredi 22 janvier, plus de 11 000 personnes avaient déjà reçu leur première dose dans le Calvados.