Bagnoles-de-l'Orne. À l'arboretum du parc du château, découvrez 168 essences d'arbres

Tendance Ouest était en direct de Bagnoles-de-l'Orne-Normandie, vendredi 22 janvier. Durant cette émission Vivement le week-end, vous avez pu découvrir l'arboretum du parc du château, avec Jean-Pierre Bernier comme guide. Ce pépiniériste à la retraite est désormais greeter et fait bénévolement découvrir cet arboretum aux visiteurs. On y dénombre 168 essences d'arbres sur les 18 hectares du parc, notamment de remarquables cèdres bleus de l'Atlas, érables, ou séquoias, dont le deuxième plus haut de France, qui culmine à 45 mètres ! Jean-Pierre Bernier a rédigé un guide d'une trentaine de pages, qui présente les différents arbres de l'arboretum. Il est disponible à l'office de tourisme.