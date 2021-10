Normandie. Pompiers et policiers municipaux sensibilisés aux violences conjugales

Au cours de l'année 2020 en Normandie, 339 femmes ont été violentées dans le cadre conjugal et intrafamilial. Dans ce contexte, le CNFPT (Centre national de la fonction publique territoriale) de Normandie et la direction régionale aux droits des femmes ont proposé une formation de deux jours, les mercredi 20 et jeudi 21 janvier, aux sapeurs-pompiers et policiers municipaux de la région. En première ligne face aux victimes, ils n'estiment pas être toujours "aptes et habiles", comme Mathilde, de la police municipale de Caen. "On n'a pas toujours la bonne approche et les bons mots pour rassurer, témoigne-t-elle. Cette formation peut nous permettre de détecter s'il y a un problème dans un couple."

Mathilde, de la police municipale de Caen, suit la formation Impossible de lire le son.

Les pompiers et policiers n'ont pas pour mission de suivre et accompagner les victimes, des associations étant spécialisées en la matière, mais "ils sont un maillon important de la chaîne car ils constatent souvent les faits. L'enjeu est de donner des outils aux victimes", ajoute Alice Loffredo, directrice régionale déléguée aux droits des femmes en Normandie.