Centre-Manche. Une maison s'effondre, une occupante piégée à l'intérieur

C'est tout un pignon d'une maison qui s'est purement et simplement écroulé à cause des intempéries, et notamment de la pluie. Une habitante de Périers s'est retrouvée piégée dans le bâtiment vendredi 22 janvier, peu après 1 heure. Elle a dû être secourue par les pompiers à l'aide de la grande échelle.

Personne n'a été blessé, mais plusieurs personnes ont dû être relogées. Un périmètre de sécurité a été établi autour de la maison sinistrée.