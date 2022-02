Horaires d'été dans les bibliothèques

Jusqu'au 25 août, dans les bibliothèques Châtelet, Parment et Simone-de-Beauvoir : ouverture

les mardi, mercredi, jeudi et samedi de 13h à 17h.

Capucins, Grand'Mare et Saint-Sever, : les mardi, mercredi, vendredi et samedi, également de 13h à 17h.

Villon : les mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h et les mercredi et samedi de 10h à 18h.

Des fermetures estivales sont également prévues. Les Capucins, la Grand'Mare et Simone-de-Beauvoir ferment du 10 au 28 juillet inclus. La bibliothèque Villon clôt ses portes du 24 juillet au 18 août. Enfin, Châtelet, Parment et Saint-Sever terminent le cycle estival en fermant leurs portes du

31 juillet au 18 août.