Covid-19. Carton plein pour l'équipe mobile de vaccination à Ouistreham

Dans la Grange aux Dîmes de Ouistreham, une équipe mobile composée de pompiers volontaires organise la vaccination des personnes de plus de 75 ans ces jeudi 21 et vendredi 22 janvier. Après une pré-consultation chez leur médecin, les personnes éligibles ont reçu un créneau pour se faire vacciner. "J'ai vu mon médecin lundi et, dans les deux jours, j'avais un rendez-vous", se réjouit Geneviève, âgée de 81 ans. Une fois sur place, le processus est simple et rapide pour les patients. Ils passent quelques minutes dans une salle d'attente, remplissent un questionnaire puis sont orientés vers des box. Dans le premier, un médecin conseille. Deuxième étape : la piqûre. Et enfin, dans la dernière tente, les vaccinés font une pause de dix minutes, sous l'œil attentif des secours. Pour Eric, âgé de 81 ans, pouvoir se faire vacciner à proximité de la maison est une chance. "Au CHU de Caen, il y a tellement de monde que c'est difficile de trouver une place sur le parking. C'est plus pratique ici." Idem pour Laurent, un Ouistrehamais de 83 ans. "C'est simple, car j'habite à 15 minutes à pied."

Plusieurs tentes ont été installées dans la Grange aux Dîmes de Ouistreham pour la vaccination.

Au total, 84 personnes venant de Ouistreham, mais aussi de Colleville-sur-Mer, Hermanville-sur-Mer, ou encore Lion-sur-Mer sont vaccinées sur les deux demi-journées (de 9 heures à 13 heures). Les sept autres qui avaient fait la demande sont sur liste d'attente.

Sur l'objectif de 5 000 vaccinations par semaine dans le département du Calvados, "200 seront réalisés par l'équipe mobile", selon Philippe Court, le préfet du département. Cette équipe mobile sera du côté de Condé-en-Normandie la dernière semaine de janvier, puis reviendra à Ouistreham les 18 et 19 février, pour la deuxième injection.