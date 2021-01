Alençon. Logement : Orne Habitat se lance dans 10 ans de chantier

L'office HLM Orne Habitat a dressé ce jeudi 21 janvier le bilan de son année 2020 et d'annoncer ses projets d'avenir, dont un immense chantier qui va durer dix ans, pour un budget de 192 millions d'euros.

Au cours de cette année marquée par la Covid-19, 70 salariés de l'office HLM ont pu basculer du jour au lendemain en télétravail durant le premier confinement au printemps. Par ailleurs, Orne Habitat a réussi à investir dans 20 millions d'euros de travaux durant cette année bien que les entreprises du BTP soient pourtant restées à l'arrêt durant deux mois.

Les projets présentés par Christophe Bouscaud, directeur général, Guy Monhée, président, et Catherine Soulard, directrice adjointe d'Orne Habitat. -

D'énormes investissements à venir

Concernant l'avenir, c'est le lancement d'un "plan stratégique de dix ans" pour adapter le parc de plus de 12 000 logements, dans l'Orne et dans l'Eure, au goût du jour. Le chantier s'annonce "colossal": 529 logements vont être construits, 729 vont être démolis, 3 150 vont bénéficier d'une réhabilitation.

Ce vaste chantier, qui va débuter dès cette année pour se poursuivre jusqu'en 2030, frôle les 200 millions d'euros ! Parmi les nombreux projets, citons 16 nouveaux logements à Chartrage à Mortagne-au-Perche, 18 à la Fuie-des-Vignes à Alençon, la déconstruction de l'immeuble Fauvette quartier Saint-Michel, dans le cadre du renouvellement urbain à Flers. À L'Aigle, la moitié des logements amiantés des Vaux vont être démolis. À Alençon, la réhabilitation de logements dans les étages de La Poste va débuter et des pourparlers entamés pour réhabiliter des commerces vides et les logements situés dans leurs étages supérieurs.

La construction pilotée par Orne Habitat du nouveau collège Racine devrait prochainement débuter. À partir de février 2021, Orne Habitat va commencer à changer 15 000 radiateurs électriques chez ses locataires, pour des appareils plus performants. "Le tout représente… 12 semi-remorques de matériel", sourit Christophe Bouscaud, le directeur général d'Orne Habitat.

Réduire la fracture numérique

L'avenir est aussi numérique, et si Orne Habitat a réalisé en 2020 ses premières visites virtuelles d'appartements à louer, l'office se prépare pour "des relations en temps réel avec ses locataires, par mail ou par SMS". Les locataires qui en éprouveraient la nécessité pourront participer à des rencontres de formations au mois de juin, au pied de leur immeuble, pour réduire la fracture numérique. Pour peut-être aussi réduire le nombre d'appels téléphoniques : Orne Habitat en gère quelque 10 000 tous les mois.