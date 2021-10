[Vidéo] Cherbourg-en-Cotentin. L'hommage aux deux frères disparus en mer

"J'ai voulu leur rendre hommage car ils le méritent tellement. Ce sont des enfants qui avaient plein de vie, qui étaient jeunes, bosseurs, beaux gosses… Leur disparition touche vraiment tout le monde, on est vraiment choqués par ce qu'il s'est passé", raconte Johan Lannette-Vergez, ami de longue date de la famille Gibert, et notamment de l'un des enfants : Steven.

Il est à l'initiative du rassemblement organisé ce jeudi 21 janvier, en l'honneur des deux frères, Jimmy, 19 ans, et Steven, 26 ans, morts dans le naufrage du Breiz dans la nuit du jeudi 14 janvier, avec Quentin Varin, originaire de Saint-Vaast. Les voitures sont parties vers 13 h 20 de la place des Justes, à Octeville, et ont ensuite roulé en klaxonnant jusqu'au stade des Fourches, en passant notamment devant le domicile de la famille Gibert. "Steven et Jimmy étaient passionnés de véhicules, notamment allemands", explique Johan. Au stade, les conducteurs ont garé leur voiture. Une cinquantaine de personnes s'est alors réunie, sous une pluie fine, et s'est recueillie lors d'une minute de silence. "Et puis, on n'oublie pas non plus Quentin, le jeune patron pêcheur de 27 ans", ajoute Johan.

Ensuite, Johan a proposé, à ceux qui le souhaitaient, de se désaltérer en écoutant quatre morceaux de musique parmi les favoris des deux frères.