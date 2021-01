Alençon. Covid-19 : "Le centre de vaccination de l'hôpital n'est pas fermé", assure le directeur

Les réactions ont été nombreuses et virulentes après l'annonce de l'arrêt de la vaccination contre la Covid-19, faute de doses en nombre suffisant, au Centre hospitalier d'Alençon. Le directeur de l'établissement, Jérôme Le Brière, tente de justifier cette situation.

Dans un long communiqué publié mercredi 20 janvier, le directeur du Centre hospitalier intercommunal d'Alençon-Mamers (Chicam) précise qu'entre le lundi 4 et le mardi 19 janvier, "la campagne de vaccination a connu un démarrage très rapide dans l'Orne, plus de 1 000 professionnels ont été vaccinés au Chicam". Le directeur se félicite de cette situation, mais, selon lui, "le centre de vaccination de l'hôpital n'est pas fermé, il n'a pas reçu d'instruction en ce sens".

Le centre n'est pas fermé, mais il ne vaccine plus

Il précise : "Pour réaliser la vaccination, l'Orne comme tout département reçoit une dotation hebdomadaire sur une quote-part de l'approvisionnement national, calculé au prorata de la population concernée sur chaque territoire. Elle correspond à la réalité des territoires, en fonction de la répartition des populations cibles, en utilisant toutes les ressources disponibles du vaccin." Du fait de la forte demande dans le département de l'Orne, "il n'est pour l'instant plus possible de programmer de nouveaux rendez-vous pour des primo-injections au sein du centre de vaccination du centre hospitalier d'Alençon". Ainsi, le centre n'est pas fermé... seulement il ne vaccine plus. À quoi cela sert-il donc de le laisser ouvert dans ces conditions ? La nuance est de taille pour Jérôme Le Brière : "L'ensemble des professionnels de santé ayant reçu une primo injection y recevra une seconde injection dans le délai prévu de 28 jours."

Le directeur explique enfin que "les possibilités de prise de rendez-vous pour des primo-injections seront progressivement rouvertes, au fur et à mesure du rythme des livraisons", mais sans préciser aucune date. Jérôme Le Brière précise seulement que "toutes les personnes concernées qui le souhaitent auront accès à la vaccination, étant entendu que cette vaccination va s'étendre sur plusieurs semaines".

Ce centre de vaccination de l'hôpital ne vaccine que les soignants, pompiers et professionnels de santé. Les personnes âgées de plus de 75 ans, ou souffrant de pathologies graves (avec ordonnance de leur médecin), doivent s'adresser au centre de vaccination implanté dans la Halle aux Toiles d'Alençon.