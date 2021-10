[Vidéo] Seine-Maritime. Le premier bateau-école de France est arrivé à Fécamp

Le premier bateau-école de France, à destination des jeunes qui apprennent les métiers de la mer, a été livré lundi 18 janvier, à Fécamp. Un outil pédagogique qui sera utilisé par le lycée maritime Anita-Conti, lui permettant de rester à la pointe dans la formation des métiers de la pêche.

Reportage bateau école "Anita Conti" - 19 janvier

Le Anita Conti est un véritable outil pédagogique.

Le bateau a été construit dans les chantiers de Manche Industrie Marine, à Dieppe. Il s'agit d'un monocoque de 12 mètres pouvant accueillir douze apprenants et deux professeurs. Le coût de ce projet s'élève à 521 000 euros, financé à hauteur de 180 060 euros par l'État et 180 060 euros par l'agglomération de Fécamp, via un fonds européen.

Le lycée maritime Anita-Conti accueille cette année 140 élèves. Christophe Molin, le directeur, regrette que son établissement ne fasse pas le plein tous les ans, alors que la filière embauche. Le maritime propose toujours des métiers d'avenir, dans la pêche, les ports, les bateaux de commerce et très prochainement l'éolien.

Marie-Agnès Poussier-Winsbck, maire de Fécamp, et Nicolas Langlois, maire de Dieppe, à la réception du bateau école à Fécamp.

Christophe Molin, le directeur de l'école maritime Anita Conti

Les élèves du lycée pourront profiter du bateau-école dès lundi 1er février.