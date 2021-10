Manche. Une cinquième ville labellisée Station verte dans le département

Le label Station verte, décerné chaque année, vient récompenser les communes qui s'engagent dans l'écotourisme, des communes qui proposent "des séjours porteurs de sens, en faveur d'un tourisme nature, authentique, humain et respectueux de l'environnement". Brécey est, ce mercredi 20 janvier, l'une des 19 nouvelles stations labellisée en 2021 et la 5e Station verte de la Manche, après Saint-Jean-le-Thomas, Agon-Coutainville, Saint-Sauveur-le-Vicomte et Ducey-les-Chéris.