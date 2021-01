Rouen. Des soldes particuliers s'ouvrent, les enseignes s'adaptent

L'ambiance est particulière au sein du centre commercial Saint-Sever à Rouen, à la veille de l'ouverture des soldes. Décalés cette année au mercredi 20 janvier pour laisser le temps aux commerçants de vendre leurs produits au prix classique et de rattraper le manque à gagner du deuxième confinement, ils restent un temps fort pour écouler les stocks, même si le couvre-feu à 18 heures est venu jouer les trouble-fêtes. Dans les centres commerciaux, il a fallu s'adapter. "On ouvre à 8 heures pour l'hypermarché et à 9 heures pour l'ensemble des boutiques du centre. Ils fermeront à 17 h 30 pour les boutiques et 17 h 45 pour l'hypermarché", détaille Gauthier Hardouin, directeur du centre Saint-Sever de Rouen.

Lui tient à rester optimiste et à rassurer la clientèle, malgré le contexte sanitaire : "Sur chacune des entrées du centre, vous avez du gel à disposition, on rappelle les gestes barrière, on a des jauges dans le centre, mais aussi à l'entrée de chaque boutique… On est très attentifs aux détails pour que les gens se sentent libérés pour faire leurs achats."

Rendez-vous dans quatre semaines pour mesurer l'impact éventuel de la crise sur la période de rabais.