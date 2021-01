Littérature. Contes et légendes de Normandie : du quotidien au merveilleux

C'est un exercice un peu à part pour cet auteur principalement connu pour sa production théâtrale. Il se confie.

Quelle est votre façon d'aborder le conte de fées ?

J'ai pris un vrai plaisir d'écrivain à composer ces récits. Le merveilleux s'insinue dans le quotidien, à la façon des contes d'Hoffman, et ce sont les descriptions précises qui contribuent à ancrer le récit dans le quotidien. Dans ce recueil de contes, je m'amuse aussi à croiser les genres avec des références au roman et à la poésie. J'attache en effet beaucoup d'importance à la prosodie et j'aime inventer des proverbes.

Quels sont les lieux qui servent de cadre aux intrigues de vos contes ?

Je suis originaire du cap de la Hague, alors, naturellement inspiré par les lieux de ma jeunesse, je situe certaines intrigues dans ces paysages familiers. Mais j'ai pris soin de répartir ces contes sur l'ensemble du territoire normand, en citant aussi des noms de villages évocateurs dont la sonorité m'amuse, comme Touffreville ou Tessé-la-Madeleine. Traditionnellement, l'intrigue des contes n'est pas systématiquement rattachée à un lieu précis. J'ai cependant pris le parti de dépeindre précisément ces paysages comme dans un roman pour mieux stimuler l'imagination du lecteur. De la même façon, je m'amuse à détailler des plats du terroir pour mieux ancrer ces contes dans le patrimoine normand, comme la Teurgoule, l'andouille de Vire, les tripes à la mode de Caen…

Quelles ont été vos sources

d'inspiration ?

Je me suis basé sur les légendaires Normands tels que La Normandie romanesque et merveilleuse d'Amélie Bosquet, Les récits et contes des veillées normandes de Marthe Morisset ou Les contes populaires de toutes les Normandie de Michel Hérubel. Certains de mes contes sont de pures inventions, mais la plupart sont des adaptations de récits existants comme Le marchand d'Argentan ou la Fée d'Andaine. J'ai souhaité alterner les styles des contes de manière à montrer la diversité du répertoire. Dans ce même recueil, on retrouve donc des récits dans l'esprit conte de fées aussi bien que des récits inspirés par les fabliaux du Moyen-Âge, comme la visite d'Henri IV à Alençon ou la guerre de Sept Ans dans Nicolas le soldat.

Pratique. Yoland Simon, Contes et légendes de Normandie, Éditions Charles Corlet, 12,50 €