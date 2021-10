Rouen. Une véritable caverne d'Ali Baba pour les fans d'Harry Potter

Depuis le 28 novembre dernier, la rue Cauchoise s'est transformée en véritable chemin de Traverse pour de nombreux Moldus, qui font la queue du matin au soir devant la vitrine du numéro 34. C'est là que se trouve La Muchette (la cachette en normand), une boutique dédiée au monde magique d'Harry Potter, qui a vu le jour grâce à Mathilde Leu.

Fan de l'univers créé par J.K. Rowling depuis sa plus tendre enfance, Mathilde réalise son rêve en 2019, lorsqu'elle visite les célèbres studios Harry Potter de Londres et leur boutique regorgeant de produits fantastiques. C'est un véritable déclic : "Je me suis dit que nous n'avions pas d'équivalent à Rouen et qu'il fallait à tout prix remédier à cela."

La magie opère

Après un stage auprès de la Chambre de commerce, la recherche d'un local et quelques mois de confinement, Mathilde ouvre enfin les portes de La Muchette. Alléché par le bouche-à-oreille sur les réseaux sociaux, le public répond présent dès les premiers jours.

Les jeunes sorciers ont l'embarras du choix pour s'offrir leur première baguette. - Guillaume Lemoine

Grâce à sa collaboration avec les fournisseurs de la boutique des studios de Londres, Mathilde Leu propose des répliques officielles de capes et tenues des héros de la saga. Pour les sorciers en herbe, il y a les incontournables baguettes, mais aussi des fioles de potions ou des bijoux créés par de véritables artisans. Les plus gourmands ne sont pas oubliés, avec les grenouilles en chocolat, les dragées surprises de Bertie Crochue et les bièraubeurres qui ont un succès fou.

Pour les Rouennais qui sont plus Stark que Weasley, ou qui préfèrent Gollum à Dobby, La Muchette réserve quelques objets de collection issus des sagas du Hobbit, du Seigneur des Anneaux et de la série Game of Thrones.