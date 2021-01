Saint-Lô. Les agriculteurs manifestent pour l'application de la loi Egalim

Ce qu'ils veulent, c'est que la grande distribution achète leurs produits à des "prix prenant en compte les coûts de production et leurs heures de travail". Une centaine de paysans syndiqués à la FDSEA et aux JA de la Manche ont répondu mardi 19 janvier à un appel national à la mobilisation pour l'application de la loi Egalim, fruits des états généraux de l'alimentation et en vigueur depuis deux ans. À la mi-journée, une douzaine de tracteurs a déversé fumier, pneus, papiers et autres déchets devant la préfecture de la Manche. Les manifestants dénoncent l'hypocrisie "de la grande distribution qui profite d'augmenter le prix des produits au consommateur à un moment où l'épidémie les rend vulnérables".

Les agriculteurs de la FDSEA et des JA demandent l'application de la loi Egalim. - Laurene Trillard