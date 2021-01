Musique. Les organisateurs du Hellfest interpellent Roselyne Bachelot

Bien que la musique extrême (hard rock, rock, rock'n'roll, métal, punk) ne soit pas la plus écoutée en France, le Hellfest demeure aujourd'hui le plus grand festival de l'Hexagone. En effet, depuis quinze ans, la petite commune de Clisson près de Nantes, 7 000 habitants, voit 60 000 amateurs de musique débarquer pour trois jours de fête et de guitare.

Comme de nombreux événements, l'édition 2020 du Hellfest n'a pas eu lieu en raison de la crise sanitaire. Toujours dans l'attente, les organisateurs aimeraient savoir ce qu'il en sera de 2021. Les organisateurs du Hellfest viennent d'écrire une lettre ouverte à Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, qu'ils ont publiée sur leur compte Twitter lundi 18 janvier. À l'image des concerts qu'ils proposent, la missive est directe, percutante et musclée.

Devant la fidélité des fans (99,7 % des détenteurs de billets pour l'édition 2020 l'ont conservé pour l'édition 2021), les organisateurs du festival expliquent ne plus pouvoir attendre avant de se mettre au travail.