Elections régionales. Stéphanie Yon-Courtin : "J'ai autre chose à faire que d'être tête de liste"

Stéphanie Yon-Courtin ne sera pas tête de liste aux élections régionales prévues en juin 2021. La députée européenne et conseillère départementale a expliqué "qu'elle avait autre chose à faire" et ajoute "n'avoir absolument aucun plan de carrière au niveau régional". L'ancienne maire de Saint-Contest prévoit toutefois de continuer à discuter avec le mouvement La République en Marche, bien qu'elle ne soit pas encartée LREM. "J'irai là où je suis plus utile, mais je resterai député européenne", sans mettre totalement de côté ces élections régionales. "Je ne me désintéresse pas. Je veux être utile dans les discussions sur les régionales, c'est certain." Stéphanie Yon-Courtin déclare également ne pas pouvoir "laisser dire des contre-vérités qui sont irresponsables et qui n'ont aucun sens, notamment sur les vaccins", en pointant du doigt Hervé Morin, le président de Région actuel. Pour l'heure, "la priorité est d'aller sur le terrain pour gérer la crise sanitaire et économique et les questions liées au Brexit", indique-t-elle, en espérant que ces élections régionales se maintiennent.