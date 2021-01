Caen. Covid-19 : un centre de vaccination à l'hôpital privé Saint-Martin

La campagne de vaccination contre la Covid-19 a débuté il y a trois semaines maintenant. Lundi 18 janvier, elle s'ouvre aux personnes de plus de 75 ans ou souffrant d'une maladie grave. Une dizaine de centres de vaccination sont ouverts dans le Calvados. Parmi eux, le centre à l'hôpital privé Saint-Martin à Caen.

Ce centre est installé dans les locaux de l'établissement et accueille des personnes de plus de 75 ans, mais également des professionnels de santé de plus de 50 ans et/ou présentant des comorbidités. Il est ouvert de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 les lundis, mercredis et vendredis, et de 13 h 30 à 17 h 30, les mardis et jeudis. Les rendez-vous peuvent être pris au 02 79 46 11 56 ou sur la plateforme en ligne Doctolib.