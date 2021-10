Manche. Fibre optique, conseillers numériques : l'État s'engage

Cédric O, secrétaire d'État en charge du numérique, était à Saint-Lô et Coutances ce lundi 18 janvier, pour signer avec le Conseil départemental un accord d'engagement de 30 conseillers numériques qui seront en charge d'accompagner et former les personnes sans compétences informatiques afin qu'elles deviennent autonomes avec les outils numériques. Cédric O a également annoncé le soutien de l'État, à hauteur de 46,3 millions d'euros, pour poursuivre le développement de la fibre optique dans le département.

Écoutez Cédric O

Cedric O Impossible de lire le son.

L'État va par ailleurs faire accélérer l'installation de pylônes de téléphonie 4G, visant à réduire les zones blanches.

Ces annonces font partie du dispositif du plan de relance en faveur de l'inclusion numérique, financé à hauteur de 200 millions pour l'ensemble du territoire.