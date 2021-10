Caen. Comment garder le moral en période de coronavirus ?

Comment rester fort psychologiquement pendant cette crise sanitaire, les confinements et couvre-feu ? Un quotidien que beaucoup de jeunes adultes et étudiants ont du mal à supporter, selon Yves-Antoine Leroy, psychologue clinicien et psychanalyste en cabinet libéral à Caen. "Il y a d'importantes répercussions sur les étudiants. Beaucoup viennent me consulter et je sens qu'il y aura des répercussions dans l'avenir", explique le spécialiste. Pas facile de leur donner des clés pour aller mieux. "Je leur conseille de lire, regarder des séries, de continuer à garder des liens via les réseaux sociaux avec leurs amis, c'est important", poursuit Yves-Antoine Leroy. Du côté des jeunes enfants, Annie Vigneron, représentante des psychologues de l'Éducation nationale, estime qu'ils traversent mieux cette période que les adultes. "Ils acceptent mieux les réglementations et sont fiers de participer, à leur petite échelle. Je leur explique l'importance des gestes barrières", souligne la psychologue, qui leur recommande également de rester en lien avec leurs camarades.

