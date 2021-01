Biathlon: Julia Simon réussit un petit miracle à Oberhof

La biathlète des Saisies (24 ans), qui ne comptait qu'un petit podium à son actif cet hiver (3e de la poursuite d'Hochfilzen, le 13 décembre), offre ainsi aux Bleues une première victoire et un peu de réconfort au cours d'une saison compliquée et jusqu'ici vécue loin des avant-postes.

Trop irrégulière pour l'instant pour se mêler à la lutte pur le gros globe de cristal, Simon possède pourtant un réel potentiel, lui permettant de réaliser de gros coups par moments et de renverser des situations qui semblent compromises. C'est exactement ce qui s'est produit sur cette "course des reines".

Avec trois fautes à la carabine avant le dernier tir debout, c'est en effet un petit miracle qu'a réussi la Française sur l'exigeante piste de la station allemande, parsemée de nombreuses bosses. La course paraissait alors avoir définitivement basculé du côté de Dorothea Wierer mais l'Italienne, double tenante du gros globe de cristal et nantie d'une belle avance (une trentaine de secondes), a flanché au pire moment (deux tours de pénalité), ouvrant une brèche dans laquelle Simon, seulement 11e, est parvenue à s'engouffrer.

Auteure d'un passage éclair sur le pas de tir, elle est ainsi ressortie en tête avec Franziska Preuss avant de lâcher l'Allemande à 500 m de l'arrivée pour décrocher un 2e succès après la poursuite de Kontiolahti, le 14 mars 2020.

Elle devance finalement Preuss de 3,9 secondes et la Suédoise Hanna Oeberg de 11,7 secondes, alors que la Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland, 7e, a conservé la tête du classement général de la Coupe du monde.

Montagnes russes

"C'était une sacrée course, j'ai pris beaucoup de plaisir dans la douleur, a déclaré Julia Simon. Je ne me souviens même plus de ce dernier tour tellement j'étais dans le dur et tellement je ne pensais qu'à une chose, pousser, pousser, pousser et donner tout ce que j'avais. Il y a du soulagement, c'est beaucoup de satisfaction au niveau du tir couché et je suis fière d'être allée au bout de moi-même. J'ai tout donné jusqu'à la ligne d'arrivée, je ne me suis pas écrasée et j'ai été la chercher avec les tripes."

Habituée aux montagnes russes sur le circuit, Simon, qui n'avait pris que la 59e place du sprint jeudi, espère désormais en finir au plus vite avec cette inconstance qui la handicape dans sa progression.

"J'avais des idées noires après le sprint mais j'ai réussi à me relancer, a-t-elle expliqué. J'aimerais avoir plus de sérénité mais ces courses ratées m'obligent à me remettre en question continuellement, c'est épuisant et ça pompe de l'énergie. C'est là-dessus que je dois travailler."

Frédéric Jean, l'entraîneur des Bleues, est lui persuadé que Julia Simon, "compétitrice dans l'âme", a le classement général de la Coupe du monde "en tête" pour le futur, même s'il faut sans cesse l'avoir à l'oeil.

"Elle est capable de gagner d'autres courses et de faire bien les choses, a estimé le technicien. Mais il va falloir la tenir en laisse. La semaine prochaine, sur la mass start d'Anterselva (le 23 janvier, ndlr), elle aura le dossard rouge (de leader de la spécialité, ndlr), il faudra la tempérer pour qu'elle ne parte pas en cacahuète comme elle peut le faire malheureusement parfois."