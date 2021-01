Basket-ball (LF2). Mondeville se fait dominer par Aulnoye

Trois jours après leur première victoire de l'année 2021 à Chartres (64-67), les joueuses de Romain L'Hermitte pouvaient se lancer dans une bonne dynamique en cas de victoire ce samedi dans le Nord. Mais après un très bon premier quart-temps, les Calvadosiennes se sont progressivement fait déborder par leurs hôtes (74-67). Elles restent 7es de Ligue Féminine 2.

Le match

Très agressif dès le départ, Mondeville a démarré fort (0-8, 4'). Les Lionnes ont par la suite continué à provoquer beaucoup d'imprécisions de leurs hôtes (5-15, 7'). Au bout d'une fin de quart-temps plus brouillonne de toutes parts, l'USOM a pris 13 points d'avance (6-19, 10'). Un début de match idéal pour les visiteuses.

Mais en début de deuxième période, les Normandes ont commencé à laisser plus d'espaces, notamment à M'Baye (25 points ce samedi) (11-23, 13'). Ce qui a provoqué la colère du coach Romain L'Hermitte. Les Calvadosiennes ont contenu ce retour, grâce au duo d'intérieures Niare-Stonewall (28-30, 18'). Et sont parvenues à reprendre leurs distances à la mi-temps (28-34, 20').

A la reprise, M'Baye a continué de faire mal à la défense mondevillaise (38-39, 23'). Aulnoye a même pris l'avantage par la suite, par Prodhomme (44-41, 35'). Mais notamment emmenées sous le panier par Chante Stonewall, les Lionnes ont repris les devants en fin de période (48-51, 30'). Or, pour l'USOM, les Nordistes sont reparties très fort et repris l'avantage (60-53, 33'). Par la suite, les deux équipes ont à nouveau perdu beaucoup de ballons dans le jeu, alimentant le suspense (63-58, 37'). Mais les hôtes ont réussi à enchaîner une série de tirs à 3 points déterminants (72-63, 39'). Ce qui a scellé l'issue de la rencontre dans les dernières minutes et la nouvelle défaite mondevillaise (74-67, 40').

La fiche

Aulnoye - Mondeville : 74-67 (6-19, 22-15, 20-17, 26-16). Huis-clos.

Aulnoye : Départ : Forestier, Herminjard 11, Bouzenna, M'Baye 25, Prodhomme 17. Banc : Hamaoui, Piper 2, Mipoka 9, Cammas 5, Cortinovis 5. Entr. : Mickaël Petipa.

Mondeville : Départ : Combes 3, Niare 13, Bussiere 12, Guennoc 10, Gomis 3. Banc : Cornelie Sigmundova 10, Stonewall 9, Lanfant 1, Dinga Mbomi 6. Non entrée en jeu : Soghomonian. Entr. : Romain L'Hermitte.

Prochain rendez-vous

Les Mondevillaises recevront Montbrison (Loire), 10e, à la Halle Bérégovoy, le mardi 19 janvier à 20h.