Bréauté. Une cagnotte en ligne pour créer une mini-ferme à l'école

L'école Notre Dame de Bréauté lance un projet de mini-ferme et jardin pédagogique. L'école accueille 153 enfants, de la maternelle à la primaire. Avec les parents d'élèves, l'établissement veut mettre en place une ferme avec poules et lapins, créer un jardin et un verger.

Delphine Le Piolot - directrice de l'école Notre Dame de Bréauté. Impossible de lire le son.

La démarche est pédagogique. Cela permet d'ouvrir l'esprit des enfants, selon Delphine Le Piolot, la directrice. "Une façon de revenir aux bases, savoir d'où viennent les légumes. Le rapport à l'animal est aussi bénéfique." L'école accueille des enfants présentant des troubles d'apprentissage DYS ou autistiques et ce genre d'action pédagogique permet d'inclure tous les enfants. Pour parvenir à ses fins, l'école a lancé une cagnotte en ligne. L'objectif est d'atteindre la somme de 5 500 euros d'ici le mercredi 20 janvier. L'argent servira à acheter les animaux, un poulailler, des arbres fruitiers, des outils et un récupérateur d'eau.

École Notre Dame - Bréauté (Seine-Maritime) - 02 35 27 77 03.