Alençon. Ultimes soirées dans les commerces avant le couvre-feu à 18 heures

Même si depuis quelques jours chacun pouvait s'y attendre, après la confirmation jeudi 14 janvier par Jean Castex d'un couvre-feu avancé à 18 heures sur toute la France dès samedi et pour au moins 15 jours, les commerces doivent s'organiser. Mais les clients aussi. Comment aller faire ses courses, quand on quitte son travail vers 17 h 30 et que l'on doit être rentré à la maison avant 18 heures ? Par exemple à Alençon, les commerçants veulent garder le moral : beaucoup estiment que les villes moyennes seront moins impactées que les grandes métropoles, d'autant que les soldes débutent le mercredi 20 janvier. Chacun essaie de trouver des solutions pour s'adapter : par exemple, en ouvrant plus tôt le matin, ou en restant ouvert le midi.

