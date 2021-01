Covid-19. Cinq centres de vaccination au Havre, à Fécamp et Lillebonne

C'est l'ultime étape de la phase 1 de la campagne de vaccination contre la Covid-19. Les personnes âgées de 75 ans ou plus peuvent prendre rendez-vous à partir de jeudi 14 janvier, pour une première injection à partir du lundi suivant, le 18 janvier. Au Havre et dans le pays de Caux, cinq sites sont pour le moment en capacité de les accueillir. Ils sont tenus par du personnel hospitalier, mais également des médecins et infirmiers libéraux.

Hôpitaux ou salles des fêtes

Peu importe l'endroit, la méthode est la même pour prendre rendez-vous : par téléphone via le numéro régional 02 79 46 11 56, via le site internet de l'Agence régionale de santé (ARS) ou le site sante.fr (à partir du vendredi 15 janvier à 8 heures). Ces deux sites renvoient ensuite l'internaute vers un opérateur privé, le plus souvent Doctolib, pour sélectionner le créneau horaire de son choix.

L'ARS prévient qu'il ne sera pas possible d'être vacciné sans rendez-vous.

Au Havre, le Groupe hospitalier public met en place deux sites de vaccination. Les personnes de plus de 75 ans sont invitées à privilégier le site de la rue Flaubert. Un autre centre est situé à l'hôpital Monod, à privilégier pour les personnels soignants. Un centre sera également installé à la salle des fêtes de Bléville, rue Pierre-Farcis. La réservation en ligne via Doctolib n'était pas encore ouverte, ce jeudi après-midi, sur ces trois centres.

À Fécamp, le centre de vaccination est installé dans le hall de l'hôpital. "Nous sommes prêts à doubler ou tripler le circuit en cas de nécessité", assure Richard Lefèvre, le directeur. "Il sera essentiel que les patients qui ont réservé un créneau honorent leur rendez-vous", rappelle-t-il. En effet, le vaccin Pfizer ne se conserve que quelques heures après être sorti du réfrigérateur. L'hôpital cauchois organise deux navettes par semaine pour acheminer les doses stockées au CHU de Rouen. Ce jeudi après-midi sur Doctolib, des créneaux étaient libres à partir du mercredi 20 janvier.

À Lillebonne, la vaccination ne débutera que mardi, dans un centre installé à la salle des Aulnes. "Conformément aux directives de l'Agence régionale de santé, il n'y aura qu'un seul centre de vaccination sur le territoire. Il accueillera donc les personnes âgées de plus de 75 ans et les soignants", précise Jérôme Rifflet, le directeur du Centre hospitalier intercommunal Caux Vallée de Seine. Le centre devrait être ouvert sur des journées complètes, y compris le samedi. Sur Doctolib ce jeudi, des créneaux étaient libres à partir du mercredi 27 janvier.

Sur place, il faut prévoir au moins trente minutes. Le patient est d'abord reçu par un médecin pour une pré-consultation, afin de s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indications à la vaccination. Ensuite, une infirmière procède à l'injection. Enfin, le patient est gardé en observation quinze minutes, avant de repartir. Il faudra impérativement se munir de sa carte vitale et d'une pièce d'identité.