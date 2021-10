[Photos] Caen. Les projets qui vont voir le jour en 2021

L'année 2020 aura été si sombre qu'on en oublierait presque les grands projets à venir à Caen. La rédaction a sélectionné quatre équipements qui seront opérationnels en 2021.

Théâtre des cordes

Il fait partie des plus attendus. Bien que le monde de la culture soit mis à mal en raison du coronavirus, qui a d'ailleurs provoqué le report de son ouverture, le théâtre des cordes devrait voir le jour en mars prochain. Cette nouvelle salle de près de 300 places disposera de gradins modulables et d'un confort acoustique plus adapté. De quoi fêter comme il se doit les 50 ans de la Comédie de Caen. Coût : 4,7 millions d'euros.

MoHo

Imaginé par Oliviner Cotinat et Nicolas Géray en 2014, le projet du MoHo avance à grands pas. Si tout se passe bien, il devrait accueillir les premiers curieux dès le début du mois de juin. Situé dans l'ancien garage Renault le long de l'Orne et à proximité de la gare SNCF de Caen, le MoHo a pour vocation "d'attirer de grandes entreprises et start-up parisiennes", indique Nicolas Géray. Le bâtiment sera scindé en deux : une zone grand public de 1 500 m2 et une zone abonnés. Des espaces de travail verront le jour, ainsi qu'un amphithéâtre de 175 places, deux bibliothèques, des espaces pour faire du sport et se reposer. Coût : environ 18 millions d'euros (Caen la Mer et Région Normandie).

Nicolas Géray dans l'Atrium, l'une des pièces phares du MoHo.

Halle sportive Saint-Jean Eudes

La rentrée 2021 s'annonce sportive ! L'ouverture de la halle sportive du quartier Saint-Jean Eudes est prévue pour le mois de septembre. Située près du canal, entre l'avenue l'avenue de Tourville et la rue Basse, elle accueillera des scolaires, mais aussi et surtout les équipes de la formation et de haut niveau du Caen Handball ainsi que l'équipe professionnelle du tennis de table, le Caen TTC. Une tribune de 500 places sera installée. Coût : 5,05 millions d'euros.

Le nouveau gymnase du quartier Saint-Jean Eudes devrait être opérationnel d'ici la mi-2021. Il sera doté d'une tribune de 500 places. - Ville de Caen – Victor Lecasble

MJC Venoix

Après un retard dû au gros œuvre, le projet de la Maison des jeunes et de la culture (MJC) de Venoix devrait lui aussi voir le bout du tunnel en 2021. Les premiers adhérents pourront en profiter dès le mois de septembre. Ce nouvel équipement de 3 000 m2 permettra de rassembler en un seul lieu les activités jeunes et adultes qui sont actuellement sur trois sites différents, le centre de loisirs et la garderie dans un bâtiment moderne. Un espace ado, deux salles de musique et deux salles de danse, des espaces dédiés aux activités créatives et sportives verront le jour, ainsi que des espaces extérieurs de 700 m2. Coût : 5 millions d'euros.

Le projet de la MJC Venoix devrait voir le jour cette année. - Thomas Collet, Laurent Plachot