Hauts de Rouen. Trafic de drogues : un jeune en détention provisoire, un autre arrêté

"C'est une belle affaire", confie à Tendance Ouest une source policière après l'aboutissement, début janvier, d'un travail mené par la Brigade spécialisée de terrain qui intervient dans le quartier de reconquête républicaine des Hauts de Rouen. Un "point de deal", lieu de vente de stupéfiants, est identifié par les policiers dans un immeuble situé rue le Verrier.

Deux jeunes interpellés

Jeudi 7 janvier au matin, les policiers mettent en place "un dispositif dans l'immeuble", où "ils savent que des personnes s'installent à l'intérieur", poursuit notre source. C'est ainsi qu'à 11 h 45, deux jeunes arrivent dans l'immeuble et se précipitent, chacun avec un sac, montent dans les étages et tombent sur les policiers de la Brigade au niveau du huitième étage.

L'un des jeunes veut rentrer dans un appartement. Tous les deux finissent par redescendre pour tenter d'échapper aux policiers et se débarrassent de leurs sacs. Ils sont finalement interpellés et placés en garde à vue par la sûreté départementale.

De l'argent, des stupéfiants, des cigarettes

Une perquisition est menée au domicile d'un des jeunes, âgé de 17 ans et habitant du quartier : un peu plus de 1 000 euros en liquide sont retrouvés, ainsi que 300 grammes d'héroïne, 600 grammes de résine de cannabis, 35 grammes de cocaïne et 60 grammes d'herbe de cannabis. L'ensemble est "mis sous pli", prêt à la vente. Déféré par le parquet le samedi 9 janvier devant le juge des enfants, il a été placé en détention provisoire en attendant son jugement.

Chez le second, du même âge et résidant aussi dans les Hauts de Rouen, une cinquantaine de paquets de cigarettes est retrouvée, "dont l'origine est douteuse", précise notre source. L'enquête se poursuit pour déterminer la provenance de ces cigarettes.