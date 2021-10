Fécamp. Naufrage du Mordu : un rapport pointe le lourd chargement du bateau

C'était le 6 décembre 2019, à la veille d'une tempête : le bateau Le Mordu coulait au large de Fécamp. Un peu plus d'un an après le drame, on en sait un peu plus sur les circonstances de ce naufrage qui a coûté la vie à un patron pêcheur de 47 ans. Son matelot, âgé 27 ans, est porté disparu.

160 casiers à bord de l'épave

"Le Mordu était vraisemblablement trop, sinon très chargé", écrit le bureau d'enquête sur les événement de mer (BEAmer) dans un rapport technique publié mardi 12 janvier. A l'intérieur de l'épave, sortie de l'eau en juillet dernier, l'équipe de renflouement a compté 160 casiers, soit a minima 800 kilos. "La pontée maximum autorisée est de 500 kilos", rappellent les experts.

Cette hypothèse de chargement important est par ailleurs corroborée par des SMS envoyés par le matelot à un ami resté à terre.

"Une vague ou un groupe de vagues combinées au vent ont ensuite probablement submergé et fait chavirer le navire en un instant, poursuit le BEAmer, sans que l'équipage ait le temps de réagir."

Ces 12 pages de rapport n'ont pas pour but de déterminer des responsabilités, rappellent les experts, mais de comprendre les raisons du naufrage pour améliorer la sécurité maritime pour prévenir de futurs sinistres. "Le respect des capacités de chargement autorisé est indispensable" surtout en cas de mauvaise météo, écrit le BEAmer en guise d'enseignement. Il ajoute que "le port d'un vêtement à flottabilité intégrée aurait aidé les marins à mieux résister aux conditions difficiles après leur chute à la mer". Des conclusions qui, comme le rappelle Le Courrier Cauchois, ne préjugent en rien des suites de l'enquête judiciaire.