Dieppe. L'usine Alpine espère des annonces pour pérenniser son avenir

Quel avenir pour la marque Alpine et son site historique de Dieppe ? Luca Di Meo, le directeur général du groupe Renault, présente jeudi 14 janvier sa feuille de route baptisée Renaulution, pour assurer l'avenir du constructeur automobile. Il pourrait dévoiler quelques projets pour Alpine.

Trois modèles annoncés ?

Il pourrait y avoir trois modèles Alpine : "la remplaçante de la 110 actuelle, un modèle un peu SUV" et une Mégane estampillée Alpine, indique l'Agence France Presse, citant une source au sein du groupe automobile. Des informations qui doivent encore être confirmées : "Depuis qu'on nous a annoncé une probable fermeture de l'usine, malgré peut-être des projets, il n'y a que des sous-entendus. Les salariés sont inquiets", rapporte Christophe Réal, délégué CGT au sein du site dieppois.

Il espère des annonces concrètes, mais "pour l'instant, il n'y a que des paroles, on ne voit rien venir". Surtout, l'inquiétude que les salariés soulignent, c'est que les nouveaux modèles pourraient être attribués à un autre site du groupe Renault, et non spécialement à l'usine historique de Dieppe.

Christophe Réal Impossible de lire le son.

Huit Alpine par jour

Depuis le mois de septembre 2020, seules huit Alpine A110 sont assemblées chaque jour dans l'usine. Mais le rythme va s'accélérer dans les prochaines semaines, avec la commercialisation de 27 nouvelles teintes de la berlinette. "Ça nous aide, de monter un peu en cadence, poursuit Christophe Réal. On va monter tout doucement à neuf, puis à douze."

Les 350 salariés du site dieppois espèrent ainsi que ces nouveaux modèles viendront étoffer le carnet de commandes.

Christophe Réal Impossible de lire le son.

La présence d'Alpine à partir de la prochaine saison de Formule 1 devrait permettre aussi de donner un nouveau coup de projecteur à la marque née à Dieppe.