Rouen. Sur l'île Lacroix, les nageurs doivent cohabiter avec des ragondins

"Les inondations des salles de chauffe, les rats, Lubrizol…" Ils ont tout connu au cours des 20 dernières années, selon Sébastien Gandelin, le manager du club de natation des Vikings de Rouen. Mais les usagers de la piscine de l'île Lacroix n'auraient jamais pensé partager leur équipement avec des ragondins. C'est pourtant ce qui ressort des dernières communications de la Ville, qui s'appuie sur des recommandations de l'ARS, les analyses de l'eau du bassin extérieur ne nécessitant pas d'interdire la baignade.

Les images de vidéosurveillance de la piscine de l'île Lacroix ont permis d'identifier formellement les ragondins qui s'y promènent la nuit. - Ville de Rouen

Cohabitation forcée

"Les déjections des ragondins dans l'eau sont ramassées avec une épuisette quand les techniciens arrivent, vers 6 h 30 le matin, précise Sarah Vauzelle, adjointe au maire en charge des sports. Ensuite, c'est la procédure habituelle : même quand il n'y a pas de ragondins, il faut environ 4 heures pour que le système de recyclage de l'eau se débarrasse des particules en suspension." Dans ce laps de temps, le bassin extérieur de 50 m se trouve donc inutilisable pendant toute la matinée.

Pour le club des Vikings évidemment, il a fallu s'adapter pour faire rentrer pendant quelques jours tous les licenciés dans le bassin intérieur. Mais Sébastien Gandelin le prend plutôt avec philosophie : "On est habitués à faire rentrer des carrés dans des ronds, donc on prend notre mal en patience." Et cela pourrait durer. Selon toute vraisemblance, ces rongeurs considérés comme nuisibles ont été délogés de leur habitat par les travaux sur l'île. Sarah Vauzelle craint donc que la gêne persiste aussi longtemps que le chantier. "On fait quand même intervenir une société qui a déjà pu en capturer deux avec des pièges. Mais on estime que la population est assez conséquente", précise-t-elle.

Si les dommages causés sont minimes, c'est la fierté des Vikings qui a été la plus touchée, car "plusieurs clubs nous ont appelés pour nous chambrer", s'amuse le manager. Des anonymes aussi ont repris à leur compte cette actualité insolite, certains proposant "de créer des t-shirts à l'effigie des ragondins". Mais Sébastien Gandelin l'assure dans un rire franc : même si cette histoire "restera dans les mémoires", hors de question de rebaptiser ses troupes en Ragondins de Rouen.