Bayeux intercom. Des horaires réadaptés à la bibliothèque intercommunale

Pour permettre à tous de se rendre dans la médiathèque intercommunale Les 7 lieux, Bayeux intercom a choisi d'avancer d'une heure les horaires d'ouverture du lieu. Désormais, l'espace est accessible, les mardis, jeudis et vendredis de 13 heures à 19 heures, les mercredis et samedis de 9 heures à 19 heures et les dimanches de 14 heures à 18 heures.

Par ailleurs, l'exposition photo Jules Verne revisité, de l'association Surface sans cible, débute à compter du jeudi 14 janvier, jusqu'au 7 mars, sur le thème de l'univers imaginaire et scientifique du XIXe siècle. Samedi 16 janvier, les photographes ayant réalisé l'exposition seront présents sur place pour échanger avec les visiteurs et présenter leur travail. L'entrée est libre.