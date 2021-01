Flers Agglo. Aménagements cyclables : derniers jours pour donner son avis

Pour favoriser la pratique du vélo sur son territoire, Flers Agglo envisage de créer des pistes cyclables ainsi que du stationnement pour les deux-roues.

Afin de connaître les besoins des habitants dans leurs déplacements quotidiens - pour aller à l'école, au travail, faire des courses -, et ainsi déterminer les aménagements et les services à développer, l'agglo a lancé une enquête en ligne, disponible sur son site internet jusqu'au mercredi 20 janvier. Chacun peut laisser ses coordonnées afin d'être informé de la suite de la démarche. Les habitants peuvent aussi rejoindre le "Club-Vélo", pour partager le diagnostic de territoire et l'enrichir des retours de tous les acteurs, afin de construire le schéma directeur cyclable de l'agglo.