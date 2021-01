Seine-Maritime. Voulant détruire un radar, il met le feu à un transformateur électrique

L'enquête est en cours et progresse, mais les faits restent encore étonnants pour les gendarmes. Mercredi 13 février, aux alentours de 4 h 20 du matin, un transformateur électrique a été ciblé par un incendie volontaire, le long de la D 915 à Gournay-en-Bray, non loin de la discothèque Le César's.

"Révolution contre les radars"

C'est un automobiliste qui a donné l'alerte. Il passait devant les lieux lorsqu'il a "aperçu un individu placer un ballot de paille devant le transformateur électrique et y mettre le feu", indique une source proche de l'enquête. L'incendiaire aurait alors crié, selon les propos rapportés par l'automobiliste, "c'est la révolution, c'est la révolution contre les radars". Sauf que le radar en question est situé en face du transformateur électrique. Si l'incendie a été rapidement maîtrisé par les pompiers, les agissements de cette personne restent encore à éclaircir. "Il a peut-être pensé que le transformateur alimentait le radar automatique", avance notre source. La piste d'un acte réalisé sous les effets de l'alcool n'est pas écartée non plus.