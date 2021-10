Normandie. Un concours pour partager ses trucs et astuces en agriculture

La Chambre d'agriculture de Normandie lance un concours à destination des agriculteurs, salariés, stagiaires ou apprentis inventifs souhaitant partager leurs trucs et astuces pour se simplifier la tâche dans leur quotidien. Un jury spécialisé, composé d'exploitants et de salariés agricoles, jugera les candidats selon les critères suivants : l'amélioration du travail de l'élevage, de la sécurité et du confort de l'éleveur, la facilité de réalisation et le faible coût, ainsi que le respect du bien-être animal. Les inscriptions sont possibles jusqu'au 28 mars, sur le site de la Chambre d'agriculture de Normandie. Le lauréat sera dévoilé le 10 juin 2021, à l'occasion des Prairiales Normandie, qui auront lieu dans la Manche.