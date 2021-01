Goderville. Un mois de travaux à l'entrée de la commune

La circulation sera perturbée à partir du lundi 18 janvier, à l'entrée de Goderville, en raison de travaux rue Emile-Bénard. L'accès au centre-ville par cette rue ne sera pas possible, des déviations seront mises en place. Ce chantier entrepris par la communauté de communes Campagne de Caux va permettre de créer un réseau d'eaux pluviales, afin de les dissocier du réseau d'assainissement. L'objectif est d'améliorer les performances épuratoires et de regagner en capacité de traitement sur la station d'épuration de Goderville. Estimés à 72 000 €, financés par Campagne de Caux avec l'aide du Département, les travaux devraient durer environ quatre semaines. Pendant le chantier, les commerces et services resteront ouverts.