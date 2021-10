Saint-Lô. Aucun suspect identifié après l'incendie du Haras national

"Au terme de l'enquête, les investigations n'ont pas permis de déterminer s'il s'agissait d'un acte accidentel ou si l'incendie résultait d'un acte volontaire", annonce le parquet de Coutances ce mardi 12 janvier. Dans la nuit du 11 au 12 juillet 2019, un incendie s'était déclaré au Haras national de Saint-Lô, ravageant deux écuries (3 et 4). Heureusement, aucune victime, humaine ou animale, n'était à déplorer. Un expert incendie avait d'abord entrepris un examen technique, qui excluait une cause d'origine accidentelle en lien avec un dysfonctionnement électrique ou avec la fermentation du fourrage. Pas de substances inflammables non plus dans les sols, qui auraient pu accélérer l'incendie.

"En l'absence de cause accidentelle identifiée, l'intervention humaine était dès lors privilégiée", indique le parquet de Coutances. Pourtant, malgré les investigations, aucun témoignage ne s'est révélé utile pour identifier un potentiel suspect. En conséquence : "L'enquête préliminaire a été clôturée et la procédure d'enquête a fait l'objet d'un classement sans suite par le parquet."