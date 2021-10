Football (National). Fin de série pour Quevilly Rouen Métropole à Bastia

Le match

C'était le choc de cette reprise de championnat de National entre le leader QRM et son dauphin le SC Bastia. Dès le début de la rencontre ce lundi 11 janvier, ce sont les Corses, sur leur pelouse, qui ouvrent la marque, dès la première minute de jeu, par Ben Saada. Dans ce match important pour la première place au championnat, les Normands subissent une nouvelle fois les assauts des Corses peu avant la mi-temps, avec un second but signé Robic (39e). Après une seconde période à courir après le score, les Rouge et Jaune parviennent à réduire la marque par l'inévitable Andrew Jung. Insuffisant pour revenir en Normandie avec autre chose qu'un revers.

Prochain rendez-vous

Avec cette défaite, les joueurs de Bruno Irles perdent la première place au profit des Corses et descendent à la 2e place, à égalité de points avec le Red Star, avant de recevoir le Mans (Sarthe), vendredi 15 janvier, au stade Robert-Diochon, pour le compte de la 18e journée de National et de renouer avec la victoire face à une équipe, elle aussi en haut du classement, à la cinquième place.