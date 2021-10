Manche. Près de 30 migrants découverts dans une remorque sur le port

26 migrants ont été trouvés dimanche 10 janvier, en fin de matinée, sur le port de Cherbourg, dans une remorque prête à embarquer, le jour même, pour l'Irlande. Tous ont été conduits à la police aux frontières. "Il s'agissait de jeunes hommes majeurs, des Iraniens", a confié le commandant Hugues Toulliou à nos confrères de La Manche Libre. "Ils n'avaient pas de titre de séjour. Tous ont été relâchés dans les 24 heures, avec un rappel à la loi et l'obligation de quitter le territoire." Un nombre exceptionnel selon le commandant en charge de la police aux frontières, les migrants étant habituellement 5 à 6 dans une même remorque, et non pas près d'une trentaine. Une enquête est ouverte, notamment pour identifier un potentiel passeur.