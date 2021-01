France-Monde. 2021, Pôle Emploi face à la vague de chômage

Avis de tempête pour les entreprises françaises à partir de ce début d'année. Selon l'OCDE et Pôle Emploi, la fin des aides de l'Etat risque d'entraîner des faillites nombreuses. Les conséquences seront multiples. Ainsi les services de Pôle Emploi devront aider les nouveaux chômeurs à faire face au changement du mode de calcul des indemnités journalières, issu de la réforme de l'assurance chômage. Pôle Emploi s'équipe donc pour un “accompagnement intensif” : 1500 conseillers supplémentaires pour les indemnisations et les recherches de nouvel emploi. Les syndicats de Pôle Emploi demandent aussi le renforcement des services d'indemnisation proprement dits. Pour les jeunes cherchant à se placer sur le marché professionnel, Pôle Emploi a recruté 1300 nouveaux conseillers en CDI, et va en recruter 1500 autres en CDD. Ces conseillers spécialisés seront “chargés d'aider les jeunes à se donner des repères professionnels et à rédiger un CV et une lettre de motivation”. Pour l'efficacité, chaque conseiller accompagnera un nombre maximum de 70 jeunes.