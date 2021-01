Calvados. Des contrôles routiers toute la semaine : découvrez les axes concernés

À compter de ce lundi 11 janvier et tout au long de la semaine, des contrôles de vitesses seront réalisés sur certains axes routiers du département par les gendarmes du Calvados. "Dans un but de prévention, nous communiquons les axes qui seront ciblés dans les prochains jours", précise la gendarmerie du département sur sa page Twitter. Ces contrôles s'ajoutent à ceux déjà effectués par certaines patrouilles au quotidien. Les axes vérifiés sont les suivants : RD 6, RD 99, RD 9, RD 53 et RD 35 du côté de Bayeux, la RD 514 vers Caen, RD 27, RD 675, RD 275 et RD 48 près de Deauville, RD 1 et RD 131 vers Falaise, RD 613 et RD 511 proche de Lisieux, et RD 524, RD 512, RD 577 et RD 211 dans le bocage virois.

