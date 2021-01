Musique. Découvrez les cent titres les plus diffusés à la radio en 2020

C'est la première fois depuis 2004 qu'il y a autant de titres francophones dans le top 100 des titres les plus entendus de l'année à la radio.

Une très bonne nouvelle ! Il y en a 45 au total.

Voici les trois hits les plus diffusés cette année en radio :

1) The Weeknd, "Blinding lights"

2) The Weeknd, "In your eyes"

3) Nea, "Some say"

C'est un doublé inédit pour les radios françaises que s'octroie le chanteur canadien The Weeknd !

Découvrez maintenant le top 3 des titres francophones les plus entendus l'année passée :

1) Indochine, "Nos célébrations" (11e du top 100)

2) Camelia Jordana, "Facile" (12e du top 100)

2) Clara Luciani, "Ma sœur" (26e du top 100)

[photo]

La deuxième partie des 100 titres qui ont marqué l'année 2020. - SNEP